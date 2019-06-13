Сообщается, что очаг возгорания был на первом этаже, однако огонь уже начал перебрасываться на второй этаж. Сейчас на месте работают пожарные. По данным РИА Новости, площадь пожара составляет 50 квадратных метров.Напомним, что музейно-развлекательный комплекс Измайловский кремль был построен в 1998-2007 годах.