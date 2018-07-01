В Москве грабитель напал на сотрудницу магазина «Дикси», есть пострадавшие
Неизвестный грабитель приставил к горлу женщины нож и приказал передать ему триста тысяч рублей. Мужчина также потребовал вызвать силовые службы на места происшествия.
Сотрудница продовольственного магазина, которую нападающий ранил, нуждается в медицинской помощи. Грабитель не впускает никого в магазин, продолжая удерживать работников и посетителей внутри. Всего сообщается о нескольких пострадавших, возможны еще ранения. На место происшествия прибыли оперативные службы.
Для проведения переговоров с захватчиком к магазину также прибыл глава московского ГУ МВД Олег Баранов. Сообщается, что полицией и Росгвардией на данный момент принимаются меры по освобождению заложников и задержанию грабителя, об этом рассказал представитель московского МВД Юрий Титов. Работники Следственного комитета также прибыли к месту событий.
Спасательные службы оцепили магазин, в связи с происшествием движение на Большой Академической улице ограничено. Непосредственно напротив «Дикси» движение запрещено. Проезд доступен только городскому транспорту и автомобилям спецслужб. Движение пешеходов по тротуару также перекрыт.
По последней информации, перемещение общественного транспорта по Большой Академической улице теперь тоже запрещено.
По информации Телеграм-канала Mash, захватчик находится в состоянии алкогольного опьянения.
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