ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве, в продовольственном магазине «Дикси» на Большой Академической улице (Северный административный округ) неизвестный удерживает сотрудника магазина. Мужчина напал с ножом на работницу «Дикси» и взял в заложники еще несколько человек.

Неизвестный грабитель приставил к горлу женщины нож и приказал передать ему триста тысяч рублей. Мужчина также потребовал вызвать силовые службы на места происшествия.

Сотрудница продовольственного магазина, которую нападающий ранил, нуждается в медицинской помощи. Грабитель не впускает никого в магазин, продолжая удерживать работников и посетителей внутри. Всего сообщается о нескольких пострадавших, возможны еще ранения. На место происшествия прибыли оперативные службы.

Для проведения переговоров с захватчиком к магазину также прибыл глава московского ГУ МВД Олег Баранов. Сообщается, что полицией и Росгвардией на данный момент принимаются меры по освобождению заложников и задержанию грабителя, об этом рассказал представитель московского МВД Юрий Титов. Работники Следственного комитета также прибыли к месту событий.

Спасательные службы оцепили магазин, в связи с происшествием движение на Большой Академической улице ограничено. Непосредственно напротив «Дикси» движение запрещено. Проезд доступен только городскому транспорту и автомобилям спецслужб. Движение пешеходов по тротуару также перекрыт.

По последней информации, перемещение общественного транспорта по Большой Академической улице теперь тоже запрещено.

По информации Телеграм-канала Mash, захватчик находится в состоянии алкогольного опьянения.