Злоумышленники забрали 5 миллионов рублей и уехали на машине Hyundai. Сейчас в городе объявлен план «Перехват».СМИ сообщают, что ограбление произошло в банке «Ренессанс кредит» на Варшавском шоссе. Сейчас работа этого отделения приостановлена. В центральном офисе банка сообщили, что пострадавших в ходе этого инцидента не было.