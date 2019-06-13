13.06.2019, 16:40
В Москве грабители украли из банка 5 млн рублей
ИА «Ореанда-Новости». Неизвестные ворвались в банк около станции метро «Нагорная» в Москве с предметом походим на пистолет, пишет ТАСС.
Злоумышленники забрали 5 миллионов рублей и уехали на машине Hyundai. Сейчас в городе объявлен план «Перехват».
СМИ сообщают, что ограбление произошло в банке «Ренессанс кредит» на Варшавском шоссе. Сейчас работа этого отделения приостановлена. В центральном офисе банка сообщили, что пострадавших в ходе этого инцидента не было.
Злоумышленники забрали 5 миллионов рублей и уехали на машине Hyundai. Сейчас в городе объявлен план «Перехват».
СМИ сообщают, что ограбление произошло в банке «Ренессанс кредит» на Варшавском шоссе. Сейчас работа этого отделения приостановлена. В центральном офисе банка сообщили, что пострадавших в ходе этого инцидента не было.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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