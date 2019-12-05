ИА «Ореанда-Новости». В столице иностранец принёс в отделение полиции самодельное «химоружие», пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.



Отмечается, что пузырьки, которые он принёс, отправили на экспертизу. Гражданин Словакии рассказал, что он сам изготовил в домашних условиях «химическое оружие».



Сам иностранец сейчас находится в отделении. Издание не располагает официальным подтверждением этой информации.