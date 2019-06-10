В столичную мэрию подали заявку на проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.





Организаторы хотят провести митинг 23 июня на проспекте академика Сахарова. Предполагаемая численность участников - 20 тысяч человек.





При этом в соцсетях появилась информация, что 12 июня в День России пройдёт марш в поддержку Голунова.





Напомним, Голунова обвиняют в сбыте наркотиков. Профессиональное сообщество уверено, что дело было сфабриковано из-за журналисткой деятельности Голунова.