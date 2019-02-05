ИА "Ореанда-Новости". В Москве и Подмосковье сотрудники правоохранительных органов проверяют более 60 объектов после сообщений об угрозах взрыва. В частности, проверки идут в торговых центрах, административных зданиях и учебных учреждениях Москвы. Все поступившие сообщения были анонимными. Информация поступает и по электронной почте, и по телефону.

В общей сложности средства массовой информации сообщают об эвакуации из 66 объектов в столице и области. «В Москве проводятся проверки в 41 объекте, в Московской области — в 25»,— цитирует представителя экстренных служб агентство «РИА Новости». В общей сложности после сообщений об угрозах взрыва эвакуированы свыше восьми тысяч человек. Так, эвакуации подверглись сотрудники и посетители Дома правительства Московской области в Красногорске.

После очередного анонимного сообщения о минировании штаб-квартиры Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) на Ленинском проспекте все сотрудники и посетители были выведены из корпусов комплекса зданий. На месте происшествия работает команда кинологов с собаками и полицейские.

Также в правоохранительные органы поступили сообщения об угрозе взрыва в торговых центрах «Водный» и «Интер-Север», а также бассейне «Чайка», в трёх столичных школах и башне «Город столиц» в Москва-сити.



По информации издания "Коммерсант", также прошла эвакуация МГТУ им. Баумана, Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, РГГУ, Московский университет гражданской авиации, Институт русского языка имени Пушкина. Кроме того, сотрудники служб безопасности и правоохранительных органов провели эвакуацию посетителей и работников парка «Сокольники».

В российских регионах правоохранители также фиксируют сообщения о заложенных бомбах. Так, информация о заложенных взрывных устройствах поступила в семь учреждений Перми и Березников, среди которых есть школы. В Волгограде прошла эвакуация учащихся и преподавателей в 16 школах.

Напомним, на минувшей неделе из-за поступивших анонимных сообщений о минировании в нескольких субъектах Российский Федерации была эвакуированы сотрудники и посетители ряда административных и социальных учреждений. Ни одна угроза на текущий момент не подтвердилась.