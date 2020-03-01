ИА «Ореанда-Новости». В Москве 70 подростков попали в полицию из бара с кальянным залом.

Пресс-центр МВД сообщил о том, что в отдел полиции были доставлены 70 подростков в возрасте от 15 до 18 лет. Причиной стала проверка, которую провели сотрудники правоохранительных органов в одном из баров с кальянным залом на западе Москвы.

Сообщается, что подростки были переданы родителям.

Также полицейские зафиксировали в данном баре продажу алкогольной продукции и табака для кальянов без специальных федеральных маркировок. У заведения не было документов, которые бы подтверждали права на данную деятельность.

Полицией были составлены несколько административных протоколов по нарушениям, обнаруженным в данном баре.