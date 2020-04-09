ИА «Ореанда-Новости». Столичные власти решили закрыть для посещения кладбища города в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, пишет «Коммерсант».



Теперь временно попасть на кладбища можно только, чтобы оформить услуги по погребению или для участия в похоронах.



Отмечается, что о порядке на кладбище будут заботиться работники ГБУ «Ритуал». В РПЦ отмену посещения кладбищ на Пасху назвали обоснованной и ожидаемой мерой безопасности.