ИА «Ореанда-Новости». Из-за аномально тёплой погоды этой весной в Москве уже пробуждаются клещи, пишет «МК».



Власти города решили провести профилактическую работу. Так, на детских и спортивных площадках будут косить траву. Кроме того, проведут инструктаж жителей и гостей города и не только.



В случае укуса клеща человек должен незамедлительно обратиться в ближайший травматологический пункт города.