10.03.2020, 19:59
В Москве из-за тепла активизировались клещи
ИА «Ореанда-Новости». Из-за аномально тёплой погоды этой весной в Москве уже пробуждаются клещи, пишет «МК».
Власти города решили провести профилактическую работу. Так, на детских и спортивных площадках будут косить траву. Кроме того, проведут инструктаж жителей и гостей города и не только.
В случае укуса клеща человек должен незамедлительно обратиться в ближайший травматологический пункт города.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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