ИА «Ореанда-Новости». Столичные полицейские задержали мужчину, который уговорил жительницу Москвы отдать ему 15 миллионов рублей ради замужества, пишет РИА Новости.



«Жених» познакомился с москвичкой в соцсетях. Он рассказал, что занимает высокую должность, а его родители – очень состоятельные люди. Чтобы доказать им, что невеста также имеет деньги, он попросил перевести ему 15 миллионов рублей. Потом он обещал вернуть деньги в ячейку банка. Однако как только он получил деньги, на связь выходить перестал.



Оказалось, что ранее мужчину уже судили на аналогичные преступления. В последний раз – в 2015 году.