17.09.2019, 17:14
В Москве женщина сбросила с моста двух детей
ИА «Ореанда-Новости». Женщина в столице сбросила с моста двух малолетних детей, пишет «Интерфакс».
После этого она попыталась покончить с собой, однако её смогли остановить прохожие. Инцидент произошёл на проспекте Защитников. Женщина перебросила детей через борт эстакады, они упали на твёрдую поверхность, но выжили. Сейчас их отвезли в больницу.
Женщину доставили в психиатрическую клинику. Следствие назначит ей экспертизы, в том числе для оценки состояния её здоровья. Возбуждено уголовное дело.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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