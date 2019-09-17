ИА «Ореанда-Новости». Женщина в столице сбросила с моста двух малолетних детей, пишет «Интерфакс».



После этого она попыталась покончить с собой, однако её смогли остановить прохожие. Инцидент произошёл на проспекте Защитников. Женщина перебросила детей через борт эстакады, они упали на твёрдую поверхность, но выжили. Сейчас их отвезли в больницу.



Женщину доставили в психиатрическую клинику. Следствие назначит ей экспертизы, в том числе для оценки состояния её здоровья. Возбуждено уголовное дело.