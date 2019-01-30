ИА «Ореанда-Новости» В Москве пожилая женщина получила удар электрическим током в троллейбусе, обстоятельства происшествия выясняет Следственный комитет. Об инциденте сообщил «МК».

72-летнюю Нину Тихонову ударило током при посадке в троллейбус № 70 на остановке Аэродромная в Москве. Как сообщают СМИ, это произошло, как только женщина сделала шаг на ступеньку транспортного средства. Пенсионерку затрясло, она чуть не потеряла сознание, всё длилось около минуты.

«Трясло так, как никогда в жизни - с головы до пяток. Ступеньки были сырыми, на ногах полусапожки из кожзама, руки без перчаток, схватилась за металлические поручни. Сердце, как птица, выпрыгивало из груди, я умоляла людей отсоединить меня, а под конец упала возле водительской двери, на глазах изумленного шофера-азиата», - рассказала изданию пожилая женщина.

Пенсионерка пожаловалась, что водитель не предпринял никаких действий, чтобы прекратить её страдания, даже не вызвал «скорую». А троллейбус, который был неисправен и мог представлять угрозу для других пассажиров, не был снят с маршрута.

Женщине помогли выйти на улицу и усадили на скамейку. Позже, когда пенсионерка добралась до дома, она была вынуждена вызвать «скорую помощь», так как из-за сильного стресса у неё поднялось давление.

Происшествием заинтересовались в СК, и доложили, что проверят данные по этому инциденту. Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.

«Главным следственным управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка по сообщению СМИ о травмировании женщины в троллейбусе. В настоящее время следователи устанавливают все изложенные в публикации обстоятельства», - сообщается в ведомстве.

Ране, 19 января СМИ сообщали, что 63-летнюю жительницу Оренбурга также ударило током при посадке в троллейбус. Женщина была госпитализирована, врачи диагностировали у неё электротравму.



