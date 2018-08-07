ИА «Ореанда-Новости». В столице к Дню знаний откроят девять новых образовательных учреждений, они будут находиться во всех районах города. Информацию об этом сообщили в местном департаменте строительства. Также мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что в столице построят к 2019 году восемь современных поликлиник.



Четыре детских сада, четыре школы и пристройка откроют свои двери для детей 1 сентября. Детские сады обеспечат ещё 900 мест для дошкольников, а школы добавят 3025 мест. А школьная пристройка позволит одному из учреждений принять ещё 250 учеников. Это рассказал Андрей Бочкарёв, начальник департамента строительства Москвы.

Со слов руководителя, новые учреждения обеспечены современными классами, где есть всё необходимое оборудование и различные технологические приспособления для учеников, родителей и учителей с ограниченными возможностями.

Так, на улице Твардовского откроется новая школа на 550 учеников, столько же школьников примет новая школа на пересечении улиц Волынской и Авиаторов. В районе Некрасовки двери откроет общеобразовательное учреждение, рассчитанное на 1,1 тысячу учеников, на 825 мест появилось учреждение на Дмитровском шоссе.

Новые детские сады примут дошколят в Зоологическим переулке, Дмитровском шоссе и районе Некрасовке. Блок начальных классов на 250 мест откроется на улице Бориса Жигуленкова.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своём Twitter-канале, что к следующему году в столице прибавится поликлиник. Восемь зданий медучреждений построят уже до конца этого года.

Чиновник уточнил в сообщении, что две поликлиники построят на севере и северо-востоке столицы, по одной в Новомосковском округе, юго-восточном, восточном и центральном административных округах.

Пристройку к поликлинике в Бескудниковском переулке и подстанцию скорой помощи в районе Царицыно уже сделали.



