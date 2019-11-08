ИА «Ореанда-Новости». Владелец лапшичной «Тянем-Потянем» Виталий Толкалов обратился с иском в суд к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову, пишет «Интерфакс».



Предприниматель хочет возместить ущерб, который он понёс во время несогласованных акций протеста в Москве этим летом.



Беседа по делу назначена на 25 ноября. Соболь рассказала, что узнала об иске из СМИ, суть претензий ей пока неизвестна. Она отметила, что уже запуталась в исках, которые были поданы против неё.



Несанкционированные акции протеста прошли в столице 27 июля и 3 августа. Во время них было задержано более двух тысяч человек.