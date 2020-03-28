ИА «Ореанда-Новости». В Москве неизвестные напали на водителя и украли у него сумку с ценностями. Материальный ущерб превысил один миллион рублей, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.

Инцидент произошёл в 14:48 по адресу: Варшавское шоссе, 125. Полицейские выяснили, что часом ранее напротив этого дома, когда водитель KIA садился в машину, к нему подъехал другой автомобиль. Из него вышли трое неизвестных в балаклавах и камуфляжной одежду. Они, угрожая водителю KIA предметом, похожим на пистолет, разбили стекло водительской и пассажирской дверей.

Сообщается, что из салона была похищена сумка, в которой находились личные документы и денежные средства. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».