ИА «Ореанда-Новости». В столице России максимально увеличили частоту движения общественного транспорта на период действия режима изоляции. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, данные меры должны обеспечить разряжённую обстановку помочь гражданам сохранять социальную дистанцию при поездках. Он отметил, что если власти Москвы вновь уменьшат количество поездов, то горожане «опять начнут плечом к плечу стоять».

Ранее Собянин заявил, что Москва относится к городам с самым высоким риском по коронавирусу среди регионов России. Он сообщил, что городские власти зарезервировали максимальное число больниц в городе под борьбу с вирусом.