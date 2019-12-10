ИА «Ореанда-Новости». С начала следующего года в столице увеличат минимальный размер пенсии – с 17,5 тысяч до 19,5 тысяч рублей, пишет «Коммерсант».



Отмечается также, что с нового года будет произведена индексация на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Всего социальные выплаты из городского бюджета получат 3,1 миллион жителей столицы.