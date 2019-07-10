ИА «Ореанда-Новости». Мужчина хотел продать несовершеннолетнюю девушку в Москве за 500 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс».



«Сделка» проходила в рамках оперативных мероприятий. Мужчина попытался продать девушку 2003 года рождения в одном из столичных кафе. Отмечается, что он познакомился с девушкой в интернете и привёз её в Москву из другого региона.



Сейчас возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми.