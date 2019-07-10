10.07.2019, 16:50
В Москве мужчина пытался продать девушку-подростка за полмиллиона рублей
ИА «Ореанда-Новости». Мужчина хотел продать несовершеннолетнюю девушку в Москве за 500 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс».
«Сделка» проходила в рамках оперативных мероприятий. Мужчина попытался продать девушку 2003 года рождения в одном из столичных кафе. Отмечается, что он познакомился с девушкой в интернете и привёз её в Москву из другого региона.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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