ИА «Ореанда-Новости». В столице мужчина, вооружившись аэрозольным баллончиком, попытался ограбить банк на Волгоградском проспекте, пишет РИА Новости.



Сообщается, что грабителю реализовать свой плане не удалось – его задержала полиция. Известно, что мужчина, угрожая сотрудникам банка баллончиком, требовал отдать ему всю наличку.



Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего, уголовное дело пока не возбуждено.