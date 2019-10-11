ИА «Ореанда-Новости»В столице мужчина, вооружившись аэрозольным баллончиком, попытался ограбить банк на Волгоградском проспекте, пишет РИА Новости.

Сообщается, что грабителю реализовать свой плане не удалось – его задержала полиция. Известно, что мужчина, угрожая сотрудникам банка баллончиком, требовал отдать ему всю наличку.

Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего, уголовное дело пока не возбуждено.