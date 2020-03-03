ИА «Ореанда-Новости». В Москве возбудили уголовное дело о насилии против полицейских, пишет «Интерфакс» со ссылкой на СКР.



Представитель ведомства Юлия Иванова рассказала, что 2 марта полицейские приехали на вызов к дому по улице Бутлерова в столице. Мужчина, увидев полицейских, попытался на них напасть. В итоге правоохранителям пришлось использовать табельное оружие.



По словам Ивановой, мужчина был неадекватен, сейчас он находится в медучреждении.