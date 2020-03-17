ИА «Ореанда-Новости». В столице мужчина ударил сотрудника Росгвардии ножом, когда правоохранители приехали на вызов в один из домов, пишет «Интерфакс».



Росгвардейцы приехали на вызов на Бескудниковский бульвар. Там был мужчина, который дебоширил. Во время задержания мужчина вёл себя агрессивно и в какой-то момент с ножом напал на одного из правоохранителей.



Полиция задержала москвича. Против него возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.