17.03.2020, 19:26
В Москве мужчина с ножом напал на сотрудника Росгвардии
ИА «Ореанда-Новости». В столице мужчина ударил сотрудника Росгвардии ножом, когда правоохранители приехали на вызов в один из домов, пишет «Интерфакс».
Росгвардейцы приехали на вызов на Бескудниковский бульвар. Там был мужчина, который дебоширил. Во время задержания мужчина вёл себя агрессивно и в какой-то момент с ножом напал на одного из правоохранителей.
Полиция задержала москвича. Против него возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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