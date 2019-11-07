ИА «Ореанда-Новости». В аэропорту Шереметьево мужчину не пустили в самолёт из-за слишком толстого кота, пишет РИА Новости.



Пассажир Михаил Галин рассказал, что летел из Риги во Владивосток с питомцем Виктором. В Риге никто кота взвешивать не стал, однако в Москве выяснилось, что кот на два килограмме превышает допустимый вес животного, которое можно взять в самолёт.



Мужчина попытался объяснить, что кот не перенесёт полёт в течение восьми часов в багаже. Однако нарушать инструкции в аэропорту отказались. Тогда мужчина сдал билет. Он у знакомых нашёл похожего кота, который весит меньше и прошёл с ним регистрацию, заменив потом животное на своё.