Информация была озвучена пресс-службой московского Администратора парковочного пространства.Платная парковка устанавливается в 16 районах столицы, включая Соколиную Гору, Митино, Внуково и Марьину Рощу.Сотрудники ГКУ АМПП отметили, что платный режим парковки был согласован с местными муниципальными депутатами. По их словам, в этих районах Москвы жители сами попросили ввести платную стоянку. Также, в ГКУ АМПП отметили, что стоимость парковочного места в районах будет разной. Если некоторые парковки уже были платными, то их стоимость будет изменена по тарифу этого района.