01.06.2019, 16:35
В Москве на Киевском вокзале нашли бездомную шведскую писательницу
ИА «Ореанда-Новости». Гражданка Швеции Мия Йохансон в течение двух недель живёт около Киевского вокзала в столице.
Йохансон приехала в Россию зимой и сначала жила в хостелах. Она рассказала, что проехала через всю Европу и Украину, а перед Москвой побывала на Байкале и в Санкт-Петербурге. 58-летняя Йохансон отметила, что во Франции её ограбили, украв почти все деньги и телефон.
Журналисты сняли номер в хостеле, однако писательница от помощи отказалась, заявив, что лучше будет ночевать на улице.
Йохансон приехала в Россию зимой и сначала жила в хостелах. Она рассказала, что проехала через всю Европу и Украину, а перед Москвой побывала на Байкале и в Санкт-Петербурге. 58-летняя Йохансон отметила, что во Франции её ограбили, украв почти все деньги и телефон.
Журналисты сняли номер в хостеле, однако писательница от помощи отказалась, заявив, что лучше будет ночевать на улице.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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