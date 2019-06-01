Йохансон приехала в Россию зимой и сначала жила в хостелах. Она рассказала, что проехала через всю Европу и Украину, а перед Москвой побывала на Байкале и в Санкт-Петербурге. 58-летняя Йохансон отметила, что во Франции её ограбили, украв почти все деньги и телефон.Журналисты сняли номер в хостеле, однако писательница от помощи отказалась, заявив, что лучше будет ночевать на улице.