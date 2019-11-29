ИА «Ореанда-Новости». На станции метро «Савеловская» на полицейского напали с ножом, возбуждено уголовное дело, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что полицейские, патрулируя станцию, увидели двух мужчин, которые ссорились. При попытке прекратить конфликт один из мужчин ударил полицейского ножом в грудь. Отмечается, что нападавший был пьян.



СКР возбудил уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).