ИА «Ореанда-Новости». В столице на улице академика Анохина неизвестный застрелил двух человек, пишет «МК».



Сообщается, что стрелявших было трое, после убийства они уехали на BMW X1. Очевидцы рассказали, что слышали свыше семи выстрелов. Полиция оцепила место преступление, объявлен план «Перехват».



Telegram-канал Mash пишет, что убийство совершил человек в красно-черной куртке. Он убил их, когда те вышли из Mercedes. Внутри остался ещё один мужчина. Сейчас с ним общается полиция.