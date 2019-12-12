ИА «Ореанда-Новости». В храме Христа Спасителя началось прощание с Юрием Лужковым.

Сегодня москвичи прощаются с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым. Церемония прощания проходит в храме Христа Спасителя.

РИА Новости сообщают, что у храма ещё до начала церемонии собралось больше 50 человек. Подходы к месту церемонии оцеплены. На прилегающих к храму дорогах ограничено транспортное движение.

В 11:00 по московскому времени Патриарх Кирилл начнёт отпевание. В общем прощание с бывшим мэром Москвы продлится до 2 часов дня. Похороны же пройдут на Новодевичьем кладбище.

Юрия Лужкова не стало 10 декабря. Бывший мэр Москвы ушёл из жизни на 84-ом году жизни из-за аллергии, которая проявилась во время операции.

Юрий Лужков пребывал в кресле мэра столицы России с 1992-го по 2010 год. С поста его сместил Дмитрий Медведев по причине «утраты доверия».