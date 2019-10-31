Такие студии можно найти в московских районах Западное Дегунино и Нижегородский. Стоит такая недвижимость 3,13 миллиона рублей.Отмечается, что такие квартиры площадь этих квартир меньше, чем должно быть машиноместо на парковке – 13,25 «квадратов».Девелопер такие студии «пространствами для жизни» и «новым форматом жилых помещений для жизни и сдачи в аренду».