31.10.2019, 15:55
В Москве начали продавать квартиры площадью 11 кв метров
ИА «Ореанда-Новости». В столице впервые стали продавать квартиры небольшой площади – около 11 квадратных метров, пишет «МК».
Такие студии можно найти в московских районах Западное Дегунино и Нижегородский. Стоит такая недвижимость 3,13 миллиона рублей.
Отмечается, что такие квартиры площадь этих квартир меньше, чем должно быть машиноместо на парковке – 13,25 «квадратов».
Девелопер такие студии «пространствами для жизни» и «новым форматом жилых помещений для жизни и сдачи в аренду».
Такие студии можно найти в московских районах Западное Дегунино и Нижегородский. Стоит такая недвижимость 3,13 миллиона рублей.
Отмечается, что такие квартиры площадь этих квартир меньше, чем должно быть машиноместо на парковке – 13,25 «квадратов».
Девелопер такие студии «пространствами для жизни» и «новым форматом жилых помещений для жизни и сдачи в аренду».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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