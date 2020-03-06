ИА «Ореанда-Новости». Московская полиция начала проверку по факту избиения врача скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Сообщение о побоях поступило в отделение полиции в Люблино 5 марта. Заявили о побоях, нанесённых фельдшеру скорой помощи.

Ведомство сообщается, что участковый прибыл на место происшествия. Выяснилось, что фельдшер получил телесные повреждения в ходе конфликта между отцом несовершеннолетнего ребёнка и медицинским работником.

В настоящее время полиция проводит проверку. Затем будет ставиться вопрос о вынесении процессуального решения.