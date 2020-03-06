06.03.2020, 13:53
В Москве начали проверку после избиения врача скорой помощи
ИА «Ореанда-Новости». Московская полиция начала проверку по факту избиения врача скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Сообщение о побоях поступило в отделение полиции в Люблино 5 марта. Заявили о побоях, нанесённых фельдшеру скорой помощи.
Ведомство сообщается, что участковый прибыл на место происшествия. Выяснилось, что фельдшер получил телесные повреждения в ходе конфликта между отцом несовершеннолетнего ребёнка и медицинским работником.
В настоящее время полиция проводит проверку. Затем будет ставиться вопрос о вынесении процессуального решения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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