30.03.2020, 21:26
В Москве начали сдавать животных в аренду для прогулок во время карантина
ИА «Ореанда-Новости». Жители столицы начали давать объявления о том, что сдают своих питомцев в аренду для прогулок во время режима самоизоляции, пишут «Известия».
Аренда животного стоит 800-1000 рублей в час, а залог может достигать пяти тысяч рублей.
Напомним, во время режима строгой самоизоляции москвичам разрешено гулять с питомцами на расстоянии ста метров от дома.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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