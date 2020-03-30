ИА «Ореанда-Новости». Жители столицы начали давать объявления о том, что сдают своих питомцев в аренду для прогулок во время режима самоизоляции, пишут «Известия».



Аренда животного стоит 800-1000 рублей в час, а залог может достигать пяти тысяч рублей.



Напомним, во время режима строгой самоизоляции москвичам разрешено гулять с питомцами на расстоянии ста метров от дома.