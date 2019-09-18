ИА «Ореанда-Новости». В центре столицы на Старой площади около Администрация президента начались одиночные пикеты в поддержку актёра Павла Устинова, который получил 3,5 года за вывих плеча сотрудника ОМОНа.



Как сообщает Telegram-канал Baza, на площади уже собралось более двух человек, чтобы встать в одиночный пикет в поддержку Устинова.



Ранее российские артисты выступили в поддержку Устинова, записывая ролики в соцсетях. Руководители трёх СМИ попросили генпрокурора обжаловать приговор. Кроме того, секретарь генсовета «Единой России», член Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что приговор Устинову – это вопиющая несправедливость.



Сегодня защита Павла Устинова подала жалобу на приговор в Мосгорсуд.