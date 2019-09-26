ИА «Ореанда-Новости». Российский пенсионный фонд нашёл самую старую пенсионерку столицы, пишет News.Ru.



Всего в Москве есть два человека, которые получают пенсию и чей возраст превышает 110 лет. Одной женщина, по документам, 110 лет, а другой – 119. Она родилась в 1900 году, то есть в последнем году XIX века.



Всего, как подсчитали в ПФР, в Москве живёт 807 пенсионеров, которым больше ста лет. При этом на конец 2017 их количество было 649.



Сейчас старейшей из жителей планеты официально считается 116-летняя Канэ Танака из Японии. Она родилась 2 января 1903 года, эта дата подтверждена многочисленными свидетельствами.