24.12.2019, 14:07
В Москве обнаружили тело связанной женщины с пакетом на голове
ИА «Ореанда-Новости». В центре столицы в Басманном районе нашли тело женщины с признаками насильственной смерти, пишет «Интерфакс» со ссылкой на СКР.
Сообщается, что у женщины на голове был надет пакет, а руки и ноги были связаны.
В СКР рассказали, что уже задержан подозреваемый в совершении преступления – это брат женщины. Возбуждено уголовно дело об убийстве.
Сообщается, что у женщины на голове был надет пакет, а руки и ноги были связаны.
В СКР рассказали, что уже задержан подозреваемый в совершении преступления – это брат женщины. Возбуждено уголовно дело об убийстве.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии