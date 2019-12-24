ИА «Ореанда-Новости». В центре столицы в Басманном районе нашли тело женщины с признаками насильственной смерти, пишет «Интерфакс» со ссылкой на СКР.

Сообщается, что у женщины на голове был надет пакет, а руки и ноги были связаны.

В СКР рассказали, что уже задержан подозреваемый в совершении преступления – это брат женщины. Возбуждено уголовно дело об убийстве.