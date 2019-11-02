Источник издания рассказал, что из квартиры неизвестный похитил денежные средства и ювелирные украшения. Сейчас правоохранители устанавливают размер ущерба.По предварительной версии, злоумышленники могли проникнуть в квартиру через окно - когда Шаврина вернулась домой, оно было открыто.