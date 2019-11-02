ИА «Ореанда-Новости». Квартиру в новой Москве, которая принадлежит народной артистке России Екатерине Шавриной, ограбили, пишет «МК».

Источник издания рассказал, что из квартиры неизвестный похитил денежные средства и ювелирные украшения. Сейчас правоохранители устанавливают размер ущерба.

По предварительной версии, злоумышленники могли проникнуть в квартиру через окно - когда Шаврина вернулась домой, оно было открыто.