02.11.2019, 16:56
В Москве ограбили квартиру певицы Шавриной
ИА «Ореанда-Новости». Квартиру в новой Москве, которая принадлежит народной артистке России Екатерине Шавриной, ограбили, пишет «МК».
Источник издания рассказал, что из квартиры неизвестный похитил денежные средства и ювелирные украшения. Сейчас правоохранители устанавливают размер ущерба.
По предварительной версии, злоумышленники могли проникнуть в квартиру через окно - когда Шаврина вернулась домой, оно было открыто.
Источник издания рассказал, что из квартиры неизвестный похитил денежные средства и ювелирные украшения. Сейчас правоохранители устанавливают размер ущерба.
По предварительной версии, злоумышленники могли проникнуть в квартиру через окно - когда Шаврина вернулась домой, оно было открыто.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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