23.07.2019, 17:18
В Москве ожидается резкое похолодание
ИА «Ореанда-Новости». Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что столицу на следующей неделе ждёт ультраполярное вторжение.
Уже в начале будущей недели в Москве будет холодный арктический воздух. Днём температура воздуха не прогреется больше 15 градусов, ночи также будут достаточно холодными.
Самыми холодными днями, по словам эксперта, станут понедельник и вторник. Потом температура воздуха будет повышаться, но не выше 20 градусов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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