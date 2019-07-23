ИА «Ореанда-Новости». Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что столицу на следующей неделе ждёт ультраполярное вторжение.



Уже в начале будущей недели в Москве будет холодный арктический воздух. Днём температура воздуха не прогреется больше 15 градусов, ночи также будут достаточно холодными.



Самыми холодными днями, по словам эксперта, станут понедельник и вторник. Потом температура воздуха будет повышаться, но не выше 20 градусов.