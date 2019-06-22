ИА «Ореанда-Новости». В столице из-за происшествия с аттракционом «Колобок» в парке Сокольники решили проверить все аттракционы.



Проверку будет проводить Объединение административно-технических инспекций Москвы вместе со службами столичного департамент культуры.



Сообщается, что проверку проведут в течение двух суток. При этом проверять будут не только техническое состояние, но и все разрешительные документы.



Ранее сообщалось, что на аттракционе «Колобок» сломался болт крепления оси, трое детей пострадали. Возбуждено уголовное дело.