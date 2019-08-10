Экспозиция выставлена на территории Культурного центра ЗИЛ. Посетители выставки могут увидеть семьдесят живописных полотен и тридцать восемь скульптурных композиций мастеров израильского искусства.

Инициаторами данного культурного проекта выступили Союз художников Израиля и Межпарламентское бюро международных, культурных и экономических связей. С российской стороны поддержку выставке оказали Столичный цех деятелей культуры при Московской городской думе.

По информации, предоставленной генеральным шеф-директором отделения Столичного цеха деятелей культуры в государстве Израиль Ольгой Голлер, данная выставка является первым проектом израильского бюро культурных связей в столице. Данная экспозиция направлена на укрепление сотрудничества между двумя государствами благодаря культурным коммуникациям. В рамках выставки пятьдесят три мастера, представляющих искусство Израиля, выставили свои творческие работы. Примечательно, что более половины художников смогли присутствовать на открытии выставки лично. Особенностью выставки стал тот факт, что художники не являются выходцами из стран СНГ, они – коренные жители Израильского государства. Поэтому представленные на выставке произведения по праву можно считать образцами современного искусства Израиля. Выставлялись эти мастера не только на территории собственной страны, но и в художественных галереях стран Европейского континента и Америки.

Выставка была отмечена и другими представителями искусства – участники церемонии открытия зачитали во время её проведения много поздравительных телеграмм.