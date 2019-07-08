ИА "Ореанда-Новости" Сегодня в столице был открыт переход наземного типа, связывающий станцию метро «Технопарк» и парк развлечений «Остров мечты», находящийся в настоящее время на стадии строительства.

Переход протяжённостью в 220 метров примечателен тем, что имеет два 60-метровых траволатора. Высота перехода достигает почти пяти с половиной метров. Удобство в использовании траволаторов уже успели оценить многие столичные жители. Ранее такие дорожки можно было лишь встретить в аэропортах. Комфортность перемещения выражается в том, что человек движется по горизонтальной линии со скоростью от двух до трёх километров в час. Для особо торопливых траволаторы подразумевают хождение человека по их поверхности, в таком случае, скорость перемещающегося человека значительно увеличится.

На открытии перехода Сергей Собянин отметил, что в технопарке сотрудников уже значится около десяти тысяч. Власти столицы задумались о быстром и комфортном переходе людей с места работы до станции метро. Эту мысль поддержали и сами сотрудники бизнес-инкубатора. Для многих людей путь до технопарка занимал часть времени, острая нехватка которого ощущается особенно в утреннее время. С открытием нового надземного перехода, оснащённого траволаторами, путь до работы стал, в среднем, на десять минут короче. Сотрудники технопарка, помимо экономии времени, отметили также удобство использования этого маршрута.

Строительство этого объекта заняло более одного года и было сопряжено рядом трудностей. В первую очередь, это объяснялось близостью метрополитена, во-вторых, тем, что трасса, над которой расположен переход, ни разу не была перекрыта для строительных работ.