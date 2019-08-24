ИА «Ореанда-Новости». Впервые с XVIII века в столице состоится реставрация грота графа Орлова в Нескучном саду, сообщает портал Мэра и Правительства Москвы.

Садово-парковое строительство было построено в конце XVIII века. Специалисты приведут в порядок кладку, а также восстановят исторический облик смотровой площадки. Оттуда можно полюбоваться Москвой-рекой, Екатерининским прудом, а также дачным домиком графа Орлова.

Так, реставраторы по архивным документам восстановят смотровую площадку. Там будет каменная ограда с металлическими вставками, они же восстановят кладку внутри и снаружи грота.

Компания Moscow city heritage объявила, что работы планируется начать в четвертом квартале 2019 - первом квартале 2020 года. Реставрация должна завершиться в 2020 году.