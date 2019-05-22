ИА «Ореанда-Новости» В Москве в электричке, следующей из Железнодорожного в столицу у пассажира украли из рюкзака более 6 млн рублей. Пострадавший обратился в правоохранительные органы. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

Отмечается, что в отделение полиции поступило заявление от безработного мужчины о том, что некий злоумышленник украл из его рюкзака 6 млн и 327 тыс. рублей в тамбуре электропоезда, где кроме заявителя находились ещё восемь человек.То, что его ограбили, пострадавший понял только тогда, когда увидел, что рюкзак порван.

По словам потерпевшего, он взял часть средств в кредит и намеревался положить деньги в банк для развития бизнеса.