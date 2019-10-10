ИА "Ореанда-Новости" Столичные власти планируют перейти на другой, инновационный, тип системы отопления. Речь идёт об автоматизации процесса подачи тепла в жилые объекты.

По информации, предоставленной на официальном сайте информационного портала московского правительства, модернизация систем отопления приведёт к тому, что качество услуг, предоставляемых жителям города Москвы службами жилищно-коммунального хозяйства, существенным образом улучшится. Модернизация отопления будет заключаться прежде всего в автоматизации и цифровизации процесса. По словам заместителя мэра города Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, на полный переход к автоматизированной системе отопления столичным властям потребуется пять лет.

Следует уточнить, что в настоящее время во время наступления потепления коммунальщикам необходимо около четырёх часов, чтобы понизить температуру в зданиях. При условии автоматизации процесса это понижение можно будет осуществить в более краткие промежутки времени. В планах авторов проекта, в течение пяти последующих лет установить в жилых домах москвичей специальные краны, которые необходимы для подачи тепла в помещения. Кроме того, жители смогут самостоятельно регулировать температуру в собственных квартирах.

Напомним, что отопительный сезон в столице начался в конце первого осеннего месяца – 20 сентября. Резкое ухудшение погодных условий стало причиной преждевременного включения батарей в социальных столичных учреждениях. До 25 сентября к отопительному сезону подключились и остальные городские объекты, а также жилые дома.











