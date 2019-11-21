Суть эксперимента заключается в использованиичеловека. В специальную программу будут загружены снимки людей, у которых уже обнаружены серьёзные заболевания. Программа должна зафиксировать показатели, взятые сПосле этого через программу начнут обрабатывать новые снимки.Таким образом российские медицинские специалисты смогут прогнозировать и определять некоторые серьёзные заболевания на ранних сроках. Эксперммент будет проводится в Москве с конца 2019 года по 2021 год включительно. Для начала планируется начать определять