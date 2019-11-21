21.11.2019, 18:38
В Москве планируют внедрить цифровое зрение
ИА «Ореанда-Новости». В следующем году в Москве планируют провести эксперимент по внедрению цифровое зрение, сообщает заместитель министра столицы Анастасия Ракова.
Суть эксперимента заключается в использовании технологий компьютерного зрения для определения заболеваний человека. В специальную программу будут загружены снимки людей, у которых уже обнаружены серьёзные заболевания. Программа должна зафиксировать показатели, взятые с рентгеновских и томографических снимков. После этого через программу начнут обрабатывать новые снимки.
Таким образом российские медицинские специалисты смогут прогнозировать и определять некоторые серьёзные заболевания на ранних сроках. Эксперммент будет проводится в Москве с конца 2019 года по 2021 год включительно. Для начала планируется начать определять рак молочной железы и лёгких.
Суть эксперимента заключается в использовании технологий компьютерного зрения для определения заболеваний человека. В специальную программу будут загружены снимки людей, у которых уже обнаружены серьёзные заболевания. Программа должна зафиксировать показатели, взятые с рентгеновских и томографических снимков. После этого через программу начнут обрабатывать новые снимки.
Таким образом российские медицинские специалисты смогут прогнозировать и определять некоторые серьёзные заболевания на ранних сроках. Эксперммент будет проводится в Москве с конца 2019 года по 2021 год включительно. Для начала планируется начать определять рак молочной железы и лёгких.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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