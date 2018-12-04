Так, новый вид транспорта планируется запустить от парка «Зарядье», вдоль Красной площади, храма Христа Спасителя, МГУ и других достопримечательностей города. В «МосТрансПроекте» рассказали, что часть пути автобус-амфибия будет проходить по улицам, а часть – по акватории Москвы-реки, пишут «РИА Новости».. При этом руль в амфибиях будет слева, справа или по центру. Кроме того, в кабине водителя будут приборы морской навигации и радиостанция.. При этом в следующем году субсидия субсидия на приобретение и сервисное обслуживание таких автобусов может составить 325 млн рублей, далее — по 50 млн в последующие два года.. При этом в Амстердаме автобус сделали с учетом того, что он проходит под низкими мостами. По земле он передвигается на дизельном топливе, а в воде — за счет четырех электромоторов.Общая протяженность береговой линии в Москве составляет около 196 км, напоминает «Интерфакс». На данный момент в рамках программы «Москва-река» было благоустроено около 60 км набережных. До 2020 года планируют облагородить ещё почти 25 км. Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов ранее говорил о том, что много лет набередные в Москве были заброшены, сейчас одна из главных целей у города – сделать их привлекательными для жителей и гостей столицы.