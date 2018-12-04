04.12.2018, 19:49
В Москве планируют запустить автобусы-амфибии
ИА «Ореанда-Новости». Московские власти заявили о том, что в 2020 году в столице начнётся тестирование первых автобусов-амфибий по одному из самых популярных туристических маршрутов.
Так, новый вид транспорта планируется запустить от парка «Зарядье», вдоль Красной площади, храма Христа Спасителя, МГУ и других достопримечательностей города. В «МосТрансПроекте» рассказали, что часть пути автобус-амфибия будет проходить по улицам, а часть – по акватории Москвы-реки, пишут «РИА Новости». Отмечается, что у нового автобуса будет особенная нижняя часть – у неё будет скошенное дно, такое как у катера. Благодаря этому автобус сможет плавать. При этом руль в амфибиях будет слева, справа или по центру. Кроме того, в кабине водителя будут приборы морской навигации и радиостанция.
В «МосТрансПроекте» подчеркнули, что такой вид транспорта сегодня один из самых экологичных и безопасных для окружающей среды, включая и водоёмы. Планируется, что на закупку и техническое обслуживание автобусов-амфибий выделят около 425 миллионов рублей. При этом в следующем году субсидия субсидия на приобретение и сервисное обслуживание таких автобусов может составить 325 млн рублей, далее — по 50 млн в последующие два года.
Отмечается, что модели таких автобусов популярны в крупных городах, таких как Амстердам, Бостон, Будапешт, Глазго, Монреаль, Оттава, Роттердам, Торонто и Сан-Франциско. При этом в Амстердаме автобус сделали с учетом того, что он проходит под низкими мостами. По земле он передвигается на дизельном топливе, а в воде — за счет четырех электромоторов.
Общая протяженность береговой линии в Москве составляет около 196 км, напоминает «Интерфакс». На данный момент в рамках программы «Москва-река» было благоустроено около 60 км набережных. До 2020 года планируют облагородить ещё почти 25 км. Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов ранее говорил о том, что много лет набередные в Москве были заброшены, сейчас одна из главных целей у города – сделать их привлекательными для жителей и гостей столицы.
Так, новый вид транспорта планируется запустить от парка «Зарядье», вдоль Красной площади, храма Христа Спасителя, МГУ и других достопримечательностей города. В «МосТрансПроекте» рассказали, что часть пути автобус-амфибия будет проходить по улицам, а часть – по акватории Москвы-реки, пишут «РИА Новости». Отмечается, что у нового автобуса будет особенная нижняя часть – у неё будет скошенное дно, такое как у катера. Благодаря этому автобус сможет плавать. При этом руль в амфибиях будет слева, справа или по центру. Кроме того, в кабине водителя будут приборы морской навигации и радиостанция.
В «МосТрансПроекте» подчеркнули, что такой вид транспорта сегодня один из самых экологичных и безопасных для окружающей среды, включая и водоёмы. Планируется, что на закупку и техническое обслуживание автобусов-амфибий выделят около 425 миллионов рублей. При этом в следующем году субсидия субсидия на приобретение и сервисное обслуживание таких автобусов может составить 325 млн рублей, далее — по 50 млн в последующие два года.
Отмечается, что модели таких автобусов популярны в крупных городах, таких как Амстердам, Бостон, Будапешт, Глазго, Монреаль, Оттава, Роттердам, Торонто и Сан-Франциско. При этом в Амстердаме автобус сделали с учетом того, что он проходит под низкими мостами. По земле он передвигается на дизельном топливе, а в воде — за счет четырех электромоторов.
Общая протяженность береговой линии в Москве составляет около 196 км, напоминает «Интерфакс». На данный момент в рамках программы «Москва-река» было благоустроено около 60 км набережных. До 2020 года планируют облагородить ещё почти 25 км. Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов ранее говорил о том, что много лет набередные в Москве были заброшены, сейчас одна из главных целей у города – сделать их привлекательными для жителей и гостей столицы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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