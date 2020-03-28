28.03.2020, 18:11
В Москве побит рекорд тепла
ИА «Ореанда-Новости». Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в российской столице погода установила рекорд тепла, пишет RT.
Так, 28 марта температура воздуха составила +16,3 градуса. Прошлый рекорд в этот день был в 2007 году – тогда было 15,3 градуса тепла.
При этом синоптики отмечают, что уже на следующей неделе температура упадёт до отметки в минус семи градусов. Днём будет не больше плюс четырёх градусов, возможен мокрый снег.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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