ИА «Ореанда-Новости». Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в российской столице погода установила рекорд тепла, пишет RT.



Так, 28 марта температура воздуха составила +16,3 градуса. Прошлый рекорд в этот день был в 2007 году – тогда было 15,3 градуса тепла.



При этом синоптики отмечают, что уже на следующей неделе температура упадёт до отметки в минус семи градусов. Днём будет не больше плюс четырёх градусов, возможен мокрый снег.