ИА «Ореанда-Новости». Сегодня в столице на метеостанции ВДНХ было зафиксировано 11 градусов выше нуля, пишет «Интерфакс».



Таким образом, в Москве был побит температурный рекорд, который был установлен 7 марта 2002 года.



По оценке синоптиков, начало весны в Москве на 8 градусов теплее нормы. В воскресенье, 8 марта, возможно обновление температурного рекорда дня, установленного в 2014 году (8,3 градуса).