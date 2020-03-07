07.03.2020, 15:45
В Москве побит температурный рекорд 2002 года
ИА «Ореанда-Новости». Сегодня в столице на метеостанции ВДНХ было зафиксировано 11 градусов выше нуля, пишет «Интерфакс».
Таким образом, в Москве был побит температурный рекорд, который был установлен 7 марта 2002 года.
По оценке синоптиков, начало весны в Москве на 8 градусов теплее нормы. В воскресенье, 8 марта, возможно обновление температурного рекорда дня, установленного в 2014 году (8,3 градуса).
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии