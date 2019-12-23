ИА «Ореанда-Новости». Сегодня в Москве температура воздуха побила рекорд 71-летней давности, пишет RT со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.



По его словам, сегодня в столице температура воздуха прогрелась до 6,2 градусов тепла. До этого температура била рекорд в 2015 года – тогда в этот день было 5,9 градусов выше нуля.



19 декабря температурный рекорд в Москве был побит второй день подряд: температура воздуха составила +6,5 °С. При этом синоптики обещают в ближайшие дни «экстремальное тепло», которое больше характерно для середины октября.