ИА «Ореанда-Новости». В московском метеобюро сообщили, что в столице в среду был установлен температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что наблюдения за погодой ведутся непрерывно с 1879 года. Сегодня в восемь вечера метеостанция на ВДНХ зафиксировала 5,4 градуса выше нуля. Прошлый рекорд был 18 декабря 1886 года и составлял 5,3 градуса.



Тёплая погода в Москве сохранится ещё и в четверг. При этом МЧС предупреждает об усилении ветра до 22 метров в секунду.