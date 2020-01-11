11.01.2020, 21:41
В Москве под окнами дома нашли модель Ксению Пунтус
ИА «Ореанда-Новости». В столице под окнами дома на тротуаре обнаружили 21-летнюю российскую актрису и модель Ксению Пунтус, пишет «МК» со ссылкой телеграм-канал Baza.
Девушку доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Сейчас медики пытаются спасти ей жизнь.
По предварительной версии, до инцидента Пунтус посещала со своим молодым человеком один из баров. Официальных сообщений о происшествии пока не поступало.
Девушку доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Сейчас медики пытаются спасти ей жизнь.
По предварительной версии, до инцидента Пунтус посещала со своим молодым человеком один из баров. Официальных сообщений о происшествии пока не поступало.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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