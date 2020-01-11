ИА «Ореанда-Новости». В столице под окнами дома на тротуаре обнаружили 21-летнюю российскую актрису и модель Ксению Пунтус, пишет «МК» со ссылкой телеграм-канал Baza.

Девушку доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Сейчас медики пытаются спасти ей жизнь.

По предварительной версии, до инцидента Пунтус посещала со своим молодым человеком один из баров. Официальных сообщений о происшествии пока не поступало.