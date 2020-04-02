02.04.2020, 18:42
В Москве подан первый иск к мэрии из-за указа о режиме самоизоляции
ИА «Ореанда-Новости». В Мосгорсуд подали первый иск о несогласии с введённым в столице режимом изоляции граждан, пишет «Интерфакс».
Иск к правительству столицы подал Дмитрий Кисиев. Он просит признать недействующим пункт 2 указа мэра от 23 марта 2020 номер 26УМ как несоответствующий российскому законодательству.
В иске говорится, что ограничения на передвижение граждан могут быть введены только при объявлении карантина и при соответствующем предписании главного санитарного врача.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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