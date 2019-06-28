ИА «Ореанда-Новости» В столице было обнаружено тело сотрудника ГУ Росгвардии по Москве, сообщается, что он покончил с собой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного главка правоохранительного ведомства.

Известно, что тело 49-летнего мужчины было найдено у него дома, в настоящее время он находился в отпуске. По предварительным данным, самоубийство сотрудника не связано с профессиональной деятельностью. По факту происшествия начата проверка.