ИА «Ореанда-Новости»  В столице было обнаружено тело сотрудника ГУ Росгвардии по Москве, сообщается, что он покончил с собой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного главка правоохранительного ведомства.

Известно, что тело 49-летнего мужчины было найдено у него дома,  в настоящее время он находился в отпуске.  По предварительным данным, самоубийство сотрудника не связано с профессиональной деятельностью.  По факту происшествия начата проверка.